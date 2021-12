Peter Verbeke analyseert de tien transfers van Anderlecht en laat zich uit over jongeren

Anderlecht haalde deze zomer enkele transfers binnen. Peter Verbeke velt zijn oordeel over de gemaakte deals.

Van de tien transfers die Anderlecht maakte zag Verbeke er acht veel spelen, zo vertelt hij aan Sport/Voetbalmagazine. Hij noemt Hoedt, Harwood-Bellis, Gómez, Olsson, Refaelov, Raman, Zirkzee en Kouamé.

“Je moet ook beseffen dat wij veel minder middelen hadden dan clubs als Antwerp of Brugge om onze kern te versterken. Dat valt gewoon niet te ontkennen. De speeltijd is er al, maar het is duidelijk dat we nog meer verwachten, van al onze spelers”, klinkt het.

Verbeke gelooft niet dat de nieuwkomers de jongeren uit de eigen academie tegenhouden. “Voor elke positie hebben we een mogelijke invulling uit ons opleidingscentrum. Dat is uniek in België, het blijft een ongelooflijk project. Maar Vincent Kompany gaat onze jongeren niet koste wat het kost opstellen. Wij zijn Anderlecht, wij geven niet zomaar iemand een speelkans omdat het een speler is die we zelf hebben opgeleid.”