Wat doet Priske donderdag met Nainggolan? "We gaan jongens beschermen"

Royal Antwerp FC speelt donderdagavond tegen Olympiakos. Veel meer dan de eer van de zege is er voor The Great Old niet meer te rapen.

Voor het duel van donderdag doet trainer Priske zo goed als zeker geen beroep op Radja Nainggolan, afgelopen weekend nog matchwinnaar tegen Beerschot. “Wellicht niet. En er zijn nog wat lichte blessures geweest, die jongens gaan we beschermen”, liet Priske op zijn persconferentie weten. De match zomaar laten voorbijgaan wil Priske, ondanks enkele afwezigen, niet doen. “Het is geen doel op zich om een clean sheet te pakken, wel om te winnen. Al heb ik wel het gevoel dat we defensief meer solide zijn in de laatste maand.”





Volg Antwerp - Olympiakos Piraeus live op Voetbalkrant.com vanaf 18:45 (09/12).