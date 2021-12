AA Gent met twee extra troefkaarten tegen Racing Genk: "Licht positief gestemd"

AA Gent speelt zondagavond tegen Racing Genk. Een stevige match, maar mogelijk wel met twee extra krachten bij de Buffalo's.

Trainer Hein Vanhaezebrouck hoopt op twee extra krachten. “Het ziet er hoopgevend uit voor Kums en Okumu”, laat Vanhaezebrouck weten. “Sven trainde gisteren al en ondervond nog maar weinig hinder. Het gaat vooral om zijn recuperatie na zwaardere inspanningen. Ik denk evenwel dat we op hem kunnen rekenen.”

Ook Okumu lijkt terug klaar na zijn blessure aan het hoofd tegen OH Leuven. “Joseph trainde vandaag ook al mee, weliswaar zonder kopduels. Het is nog wat wachten om te zien welke reactie hij heeft. Dat is voor Sven natuurlijk niet anders. Maar ik ben licht positief gestemd want op het eerste gezicht hebben we tegen Flora geen bijkomende schade opgelopen.”

De Buffalo’s rekenen op hun vijfde zege op rij. “Ik vond dat de puzzelstukjes al langer in elkaar pasten, we hadden al veel meer punten verdiend maar we vergaten in veel matchen onszelf te belonen. Ons scorend vermogen moet absoluut nog om hoog en daarvoor kijk ik nog altijd naar de jongens die er nu al zijn.”