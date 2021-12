CEO Oostende met tackle richting Pro League: "Doen alles om te verhinderen dat wij groten inhalen", "Goede grap" en "Dan kunnen ze evengoed met 12 spelen elke week"

Gauthier Ganaye is de CEO van KV Oostende. Hij heeft zich nu nog een keer uitgelaten over een aantal praktijken binnen de Pro League.

KV Oostende opent speeldag 18 op vrijdagavond tegen Charleroi en wil er in de terugronde opnieuw staan en wat opschuiven in het klassement.

Gauthier Ganaye van de Kustboys is wel kritisch richting Pro League: "Hoe ze werken? Dat choquert me", klinkt het in Het Nieuwsblad.

Mannetje meer

"Alles is er op gemaakt om te verhinderen dat wij de groten inhalen. De verdeling van de tv-gelden is een grote grap."

"Zelfs als we boven een G5-club eindigen, krijgen we minder tv-gelden omdat die op basis van het verleden worden uitgedeeld. De stemmen van de topclubs op de vergadering wegen extra door. Dan kan je hen evengoed met een mannetje meer laten spelen elke week."