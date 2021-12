Cercle Brugge bundelt krachten met Monaco: spelers uitgewisseld tussen beide ploegen

In het kader van de nauwe banden tussen Cercle Brugge en AS Monaco trekken Cerclespelers Wolf Ackx en Xander Martlé op trainingsstage naar AS Monaco en maakt Louis Torres van AS Monaco B de omgekeerde beweging.

Cercle Brugge maakt het nieuws bekend op zijn website en legt ook uit waarom het dit doet. “De spelers in kwestie een nieuwe, verrijkende ervaring bieden in hun ontwikkeling als jonge voetballer”, is het doel.

Linksachter Louis Torres, 20 jaar, speler van de beloftenploeg van AS Monaco onder leiding van Stéphane Nado, zal bij Cercle een maand lang meetrainen met de A-kern. “Louis heeft dit seizoen al bijna elke wedstrijd in de ‘National 2’-competitie (de Franse 4e klasse) gespeeld. Hij was telkens zeer consistent in z’n prestaties en speelt bovendien op een erg interessante positie. Het is een beloning voor hem om naar Cercle te kunnen komen. Wie weet kan hij zelfs belangrijk worden voor het team”, aldus Pascal De Maesschalck, directeur jeugdontwikkeling van La Diagonale, de jeugdacademie van AS Monaco.

Spits Wolf Ackx (19) en aanvallende middenvelder Xander Martlé (18) vertrokken ondertussen al naar Monaco. “Als ze zich snel kunnen aanpassen, is dat een teken dat ze een profcarrière kunnen ambiëren. We willen dan ook graag zien hoe ze deze uitwisseling en uitdaging, die voor mij vergelijkbaar is met een ‘Erasmus’-uitwisseling in de universitaire wereld, zullen beleven”, klinkt het nog.