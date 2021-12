Chadli pakt met Basaksehir in blessuretijd de overwinning in Super Lig

Basaksehir had zaterdagmiddag in de Turkse Super Lig niet veel over tegen hekkensluiter Kasimpasa.

Een saaie eerste helft leverde voor beide ploegen geen doelpunten op. Edin Visca kon iets voor het uur de thuisploeg op voorsprong brengen. De rode lantaarn bleef echter strijdvaardig en Haris Hajradinovic, ooit nog aan de slag bij de Buffalo’s, zett tien minuten voor tijd de bordjes in evenwicht. Nacer Chadli speelde de hele partij voor Basaksehir. In de blessuretijd zag hij Mahmut Tekdemir de winning goal scoren. Het was de zevende overwinning in acht wedstrijden voor Basaksehir. Daarmee nestelt het zich in de top vier van de klassering.