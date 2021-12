Kompany haalt jong talent opnieuw bij selectie voor duel tegen Seraing

Vincent Kompany gaf zaterdagmiddag zijn selectie vrij voor het duel tegen Seraing.

En daar is een opvallende naam in te bespeuren, namelijk die van de 18-jarige Zeno Debast. De verdediger maakte dit seizoen nog geen speelminuten voor Anderlecht, Kompany had hem zelfs nog niet geselecteerd voor de competitieduels.

Mario Stroeykens valt dan weer uit de selectie van Kompany. Raman is opnieuw van de partij na zijn schorsing.