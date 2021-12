Morgen loting Champions League: Chelsea-Real en PSG-Bayern mogelijk

Maandagmiddag wordt in het Zwitserse Nyon geloot voor de achtste finales van de Champions League en de barrages van de Europa en Conference League.

Om 12 uur wordt gestart met de loting van de Champions League. Geen Club Brugge en FC Barcelona meer. De groepswinnaars loten een nummer twee uit de andere groep.

Door deze regels zijn dus perfect duels tussen Chelsea en Real Madrid en tussen Paris Saint-Germain en Bayern München mogelijk. De heenwedstrijden vinden plaats op 15-16 en 22-23 februari, de returns gaan door op 8-9 en 15-16 maart.

Om 13 uur worden de barrages van de Europa League geloot. Racing Genk en Antwerp zijn uitgeschakeld. De heenmatchen worden afgewerkt op 17 februari en een week later volgen de terugmatchen.

Om 14 uur is de loting van de Conference League gepland. AA Gent is als enige Belgische ploeg nog in de running. Zij spelen ook op 17 en 24 februari.