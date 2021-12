'Ajax wil 19-jarige aanvaller terug naar Amsterdam halen, maar loopt blauwtje bij Leipzig'

AFC Ajax wil Brian Brobbey terug naar Amsterdam halen. De Nederlandse topclub nam al contact op met RB Leipzig, maar kwam van een kale reis terug.

Brian Brobbey slaagt er niet in om een basisplaats te verwerven bij RB Leipzig. De 19-jarige aanvaller ziet een terugkeer naar de ArenA overigens ook zitten.

De Telegraaf weten echter dat RB Leipzig niet wil meewerken. De Duitsers willen Brobbey niet laten vertrekken. Al lijkt dat vooral een manier om de prijs op te drijven.

Geen miljoenen ophoesten voor eigen jeugdproduct

Leipzig nam Brobbey vorig jaar transfervrij over van Jong Ajax. Het was Mino Raiola die de transfer had doorgedrukt. Ajax is dan ook niet van plan om enkele maanden later miljoenen op te hoesten voor het eigen jeugdproduct.