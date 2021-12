Loting Champions League: PSG-Real Madrid dé topaffiche in 1/8ste finales

Nadat de eerste loting ontsierd werd door een fout met het balletje van Manchester United, moest er enkele uren later een nieuwe loting gebeuren om de affiches in de 1/8ste finales van de Champions League te bepalen. Die loting gebeurde wél volgens de regels van de kunst. Dit is het resultaat.

Kevin De Bruyne moet het met Manchester City opnemen tegen Sporting, terwijl Jan Vertonghen (Benfica) zich mag opmaken voor een dubbele confrontatie met Ajax, zijn ex-club. De topaffiche van de 1/8ste finales is PSG-Real Madrid. Thibaut Courtois en Eden Hazard nemen het op tegen het sterrenensemble uit Parijs. Bekijk hier de volledige loting.