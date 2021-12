Veljkovic vertelt hoe Maes in Lokeren terecht kwam: "In totaal heeft hij twee miljoen euro in het zwart verdiend"

Peter Maes is één van de pionnen die vaak terugkomt in het dossier 'Propere Handen'. Dejan Veljkovic komt met een onwaarschijnlijk verhaal op de proppen. Zo kwam de coach destijds bij Sporting Lokeren terecht.

Sporting Lokeren was in 2010 op zoek naar een nieuwe coach. "Ik praatte erover met Peter Maes", aldus Dejan Veljkovic in Pano. "Maar aanvankelijk had hij er geen zin in. Lokeren was destijds een kerkhof voor trainers. Ik kon hem toch overtuigen om met Roger Lambrecht te gaan praten."

"We waren uitgenodigd bij Lambrecht thuis en de champagne stond al klaar", gaat de spijtoptant verder. "Peter vroeg 350.000 euro netto en een contract voor drie seizoenen. Daarnaast vroeg hij een voorschot van 400.000 euro in het zwart. Lambrecht stemde meteen in. Maes verschoot er zelfs van."

© photonews

De voormalige voorzitter van Lokeren liet er overigens geen gras over groeien. "Lambrecht belde meteen naar Luxemburg om dat geld te bestellen. Enkele dagen geleden lag het geld gewoon klaar. En dat scenario herhaalde zich meermaals bij het verbeteren van contracten."

De uitbetalingen van dat zwarte geld gebeurde vervolgens - ook toen Maes bij KV Mechelen en KRC Genk aan de slag was - via een vennootschap van Veljkovic. "Maes kwam regelmatig zijn geld thuis halen. Ik schat dat hij in totaal zo'n twee miljoen euro aan zwart geld heeft verdiend."