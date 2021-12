Ramos slijpt de messen: "Iedereen kent mijn liefde voor Real Madrid, maar nu wil ik desnoods sterven voor PSG"

De loting van de Champions League was dan wel een fiasco voor UEFA, maar Sergio Ramos zal zijn ogen twee keer hebben moeten dichtknijpen. De Spaanse verdediger neemt het met PSG op tegen... Real Madrid.

“Ik had deze ontmoeting liever niet gekregen”, aldus Sergio Ramos in Marca. “Maar mijn nakende terugkeer naar Santiago Bernabeu maakt me blij. Door corona heb ik nooit de kans gekregen om afscheid te nemen.”

Toch moet PSG geen seconde twijfelen aan de loyaliteit van Ramos. “Iedereen weet hoeveel liefde ik heb voor Real Madrid, maar nu is het mijn taak om andere clubkleuren te verdedigen. Ik wil desnoods sterven voor PSG.”