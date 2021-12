Heeft Club Brugge opnieuw goud in handen? 'Nieuwkomer heeft nog geen wedstrijd gespeeld, maar zijn marktwaarde ligt nu al een pak hoger'

Heeft Club Brugge opnieuw goud in handen? Er wordt op Olympia alvast uitgekeken naar de intrede van Tajon Buchanan. Zonder een match te spelen voor blauw-zwart heeft hij zijn marktwaarde al opgekrikt.

Club Brugge betaalde afgelopen zomer een slordige zes miljoen euro voor Tajon Buchanan. De 22-jarige Canadees bleef de voorbije maanden nog in de Verenigde Staten om het seizoen uit te doen bij New Engeland Revolution, maar vanaf januari is hij in een blauw-zwart shirt te zien.

En kunnen we meteen zeggen dat het een verhaal wordt zoals dat van Noa Lang? Buchanan moet zich natuurlijk nog bewijzen in de Jupiler Pro League, maar het heeft er alle schijn van dat de 16-voudig Canadees international een schot in de roos.

Meteen een (financiële) meerwaarde

De afgelopen maanden deed hij het héél goed in de Major League Soccer, waardoor zijn marktwaarde al gestegen is tot 8,5 miljoen euro. Enkele doelpunten in Brugge kunnen dus meteen voor een héél grote meerwaarde zorgen.