Storck wil nog veel veranderen: "Je kan veel lopen, maar wat ben je ermee als je geen één-tegen-één-duels wint?"

Bernd Storck heeft al twee wedstrijden achter de rug met Genk, maar heeft daarin nog geen punten kunnen rapen. De coach wil heel de ploeg transformeren naar zijn beeld en dat vergt wat tijd.

't Is een uitdaging voor zowel de spelers als de coach. "We hebben al heel veel veranderd, zowel op als naast het veld. Ik wil graag zo snel mogelijk een structuur op poten zetten waarin we optimaal kunnen functioneren", zegt hij in HLN. "Dat is aanpassen, maar ik doe alles vanuit het oogpunt om de spelers beter te maken. Als ze ergens niet akkoord mee gaan, dan mogen ze mij daarover aanspreken. Maar ze zullen wél met de juiste argumentaties moeten komen, ik ben een teamplayer maar ik blijf natuurlijk wel de baas.”

Over de inzet kan hij niet klagen, want tegen Gent liepen zijn spelers de meeste kilometers van de hele speeldag. “Je kunt veel lopen, maar wat ben je ermee als je niet in staat bent om op het juiste moment voor een ritmeverandering te zorgen? We zijn niet explosief genoeg om een één-tegen-één-duel te winnen, dat is één van onze problemen. Ploegen die veel lopen zijn doorgaans de ploegen die het minst de bal hebben.”