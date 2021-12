Kans grijpen of boeken dicht: 'Ancelotti heeft dit (laatste) plan met Hazard'

Eden Hazard zit op een dood spoor bij Real Madrid. De Rode Duivel moet tegenwoordig zelfs niet meer hopen op een basisplaats. Al lijkt hij binnenkort wel een laatste kans te krijgen.

We schreven eerder al dat Real Madrid niet van plan is om Eden Hazard in januari te laten vertrekken. De Koninklijke wil hem een laatste kans bieden om zich te herlanceren én om hun investeren niet in rook te laten opgaan.

El Mundo Deportivo weet dat Carlo Ancelotti Hazard voluit de kans zal geven in de Spaanse bekerwedstrijden. De Rode Duivel zou aanvankelijk tegen de mindere goden moeten kunnen schitteren. In het andere geval? Dan gaan de boeken definitief dicht.