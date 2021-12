Goeie opmerking: "Bijzonder interessante oefening of de uitgaven voor scouting vóór en ná oktober 2018 drastisch gedaald zijn"

De constructies die gebruikt werden in het voetbal om 'in het zwart' te betalen werden intussen uitvoerig blootgelegd. 'Scouting' was één van de meest gebruikte trucs. Peter Vandenbempt zou het verschil in uitgaven bij de clubs wel eens willen zien sinds 2018.

Daarvoor moet zowat iedereen er gebruik van gemaakt hebben. "Er was toch een soort sfeer van straffeloos- en onaantastbaarheid. Zonder controles waardoor iedereen zijn zin deed. Dat is toch veranderd na 2018. Ik kan me niet voorstellen - al steek ik mijn hand niet in het vuur - dat er zich nog clubs bezondigd hebben aan valse scoutingfacturen om spelers en trainers in het zwart te betalen", schrijft hij bij Sporza. Dat verschil moet terug te vinden zijn. "Het zou een bijzonder interessante oefening zijn of de uitgaven voor scouting vóór en ná oktober 2018 drastisch gedaald zijn. Misschien is dat plots een pak minder. Dat zou erop wijzen dat het daarvoor toch niet zo correct liep."