Delferière laat van zich horen over beschuldigingen van omkoping

Sebastien Delferière kwam onder vuur nadat hij het resultaat van de match tussen Club Brugge en Anderlecht mee bepaald zou hebben.

Anderlecht werd in 2017 kampioen en zou dat aan scheidsrechter Delferière te danken hebben, na een tussenkomst van Veljkovic, zo is er te horen.

“Veljkovic heeft me nooit iets gevraagd en ik heb hem nooit iets beloofd”, zegt de scheidsrechter zelf aan Le Soir. “Bovendien laat Veljkovic uitschijnen dat ik die wedstrijd zonder wederdienst gemanipuleerd zou hebben. Denk je nu echt dat de nummer één scheidsrechter van België een match zou beïnvloeden, gewoon om iemand een plezier te doen? Het is lachwekkend.”

Toch zat hij echter behoorlijk verveeld met de zaak. “Na de wedstrijd liet Veljkovic me echt schrikken door te zeggen dat Van Holsbeeck hem verteld had dat ‘Anderlecht kampioen was dankzij Delferière’. Maar nadien legde hij me uit dat Van Holsbeeck dat zei omdat elke andere scheidsrechter bezweken zou zijn onder de druk van het Brugse publiek. Dat is alles. Ik heb niemand bevoordeeld, dat is ook duidelijk als je de match herbekijkt.”