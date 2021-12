Loting Nations League: derby's der Lage Landen, Polen en andere bekende tegenstander voor Rode Duivels

Er komen enkele derby's der Lage Landen aan in de Nations League. De Rode Duivels werden bij de loting immers in dezelfde groep ondergebracht als Nederland. Met Wales krijgen we een tegenstander die wel al vaak troffen de voorbije jaren. Ook Polen zit in de poule van de Belgen.

Het was bij de loting van de Nations League van 2023 even wachten tot League A en dus ook België aan de beurt kwam. In groep 4 waren Wales, Nederland en Polen al ondergebracht toen ook België uit de bus kwam. Tot zover dus de samenstelling van deze poule.

De groepsfase van de Nations League zal afgewerkt worden in juni en september 2022. Wie doorstoot naar de halve finale, mag op 14 of 15 juni 2023 dan opnieuw aan de bak. De finale is voorzien voor 18 juni 2023. Dit jaar verloor België in de halve finales van latere winnaar Frankrijk.

Ook de andere poules in League A zijn uiteraard bekend. In groep 1 treffen Oostenrijk, Kroatië, Denemarken en Frankrijk mekaar. Tsjechië, Zwitserland, Portugal en Spanje komen in actie in groep 2. Hongarije, Duitsland, Engeland en Italië vormen groep 3. Vooral deze laatste groep levert dus heel wat topaffiches op.