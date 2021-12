Roberto Martinez kijkt uit naar Derby der Lage Landen: "In een competitieve context geeft dit een extra dimensie"

De Rode Duivels hebben in de Nations League Nederland, Polen en Wales geloot. Daarmee was Roberto Martinez best tevreden. Zeker met Nederland, dat een goede waardemeter wordt voor het WK in Qatar.

“Ik ben blij met wat we hebben gekregen”, aldus de bondscoach bij Het Nieuwsblad. “Tegen Wales hebben we onlangs nog gespeeld, we weten dus wat we daar kunnen verwachten. Polen hebben we daarentegen al lange tijd niet meer ontmoet. En dan is er nog Nederland, een fantastisch ontmoeting. Een derby op internationaal niveau. Ik heb het al twee keer tegen Nederland opgenomen in vriendschappelijk wedstrijden en toen voelde ik: in een competitieve context zou deze match een nog andere dimensie krijgen."

Een derby der Lage Landen spreekt sowieso wel aan. "Het wordt heel speciaal, zeker voor onze fans. We weten allemaal hoeveel ervaring Van Gaal heeft. Ik heb het nog tegen hem opgenomen tijdens mijn periode in Engeland. Het zal op veel vlakken een interessante wedstrijd worden. En voor ons wordt het een goeie voorbereiding op het WK. Als deze wedstrijd in maart, vriendschappelijk zou worden gespeeld, zouden beide teams zich niet op dezelfde manier voorbereiden.”