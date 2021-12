Beerschot weldra twee thuiswedstrijden zonder publiek? Bondsparket heeft strafvoorstel klaar na ongeregeldheden in Antwerpse derby

Op vijf december liep het goed mis in de Antwerpse derby tussen Beerschot en Antwerp. Een Beerschot-fan gooide een vuurpijl in het Antwerp-vak. Na de derbynederlaag (0-1) stormen enkele heethoofden het veld op.

Het Bondsparket stuurde vrijdag zijn strafvoorstel voor Beerschot de wereld in. Beerschot riskeert twee officiële thuiswedstrijden achter gesloten deuren te moeten afwerken. Het Bondsparket verduidelijkte daarbij dat het moet gebeuren in een periode waarin publiek is toegelaten en niet beperkt is door de overheid. Deze sanctie wordt geëist voor de veldbestorming en het niet naleven van de regelgeving rond pyrotechnisch materiaal.

Naast twee wedstrijden zonder publiek eist het Bondsparket ook een boete van 4.000 euro voor discriminerende spreekkoren tijdens Beerschot-Antwerp.

Op 22 december mag Beerschot zijn verhaal doen, waarna de effectieve straf zal worden uitgesproken.