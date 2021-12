Top&Flop Genk, Mechelen en Club Brugge vs Zulte Waregem, STVV en Oostende

Ook in het seizoen 2021 - 2022 staan we de hele week voor jullie klaar in de Jupiler Pro League op alle velden. En dus mag u zoals elke week opnieuw een nabeschouwing verwachten met toppers én floppers. Wie viel ons op? U komt het hier te weten.

TOP Malinwa dartelt AA Gent was de voorbije weken op dreef gekomen en ook in Mechelen deden ze het goed met drie doelpunten. Toch was dat niet genoeg voor zelfs maar een punt, want KV Mechelen scoorde liefst vier keer. Storm dartelde, Mrabti evenzeer. En het leverde een heel interessante wedstrijd op met zeven goals. © photonews Eindelijk prijs voor Storck Het was de voorbije week moeilijk beginnen voor Storck bij Genk, dat ondertussen al zes weken niet meer had gewonnen. En de zege in de midweekwedstrijd gaat niet alles goedmaken, maar onder meer Ito liet weer wat zien en vier keer scoren is nooit verkeerd. Club Brugge op de terugweg Er was dit seizoen al heel wat kritiek op Club Brugge, maar stilaan lijken ze hun beste vorm toch wel weer te vinden. Lang, De Ketelaere en Vanaken hebben opnieuw laten zien dat ze wel degelijk hun kwaliteiten hebben en dan kunnen ze heel veel. FLOP Essevee Essevee Er zat totaal geen lijn in het spel van Zulte Waregem, dat bijwijlen een helemaal uitgebluste indruk gaf. En dat in alle geledingen. Ondertussen is het al einde verhaal tussen Dury en de club en wordt er dus een schockeffect verwacht de komende weken en maanden. © photonews Oostende Over uitgeblust gesproken: ook KV Oostende laat de laatste weken niet al te veel meer zien. Integendeel zelfs. Af en toe was het eens beter, maar gemiddeld genomen gaat het van kwaad naar erger bij de Kustboys. Hoog tijd om wakker te schieten. STVV De speelwijze van STVV in Anderlecht was er toch eentje waar we ons de nodige vragen kunnen bij stellen in de midweek. Ze waren niet gekomen om te voetballen en maakten heel wat fouten, pas op het einde dachten ze even aan aanvallen.