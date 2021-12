Vanhaezebrouck komt nog even terug op verlies tegen KVM: "Laat Wouter Vrancken maar euforisch zijn"

Hein Vanhaezebrouck moest toegeven dat verliezen zoals tegen KV Mechelen niet meer mogen gebeuren als Gent nog een kans wil maken op play-off 1. Al wou hij ook nog wat zeggen over die wedstrijd.

Gent heeft weer vier punten achterstand op de eerste vier en dat gat mag zeker niet groter meer worden voor Nieuwjaar. “Wouter Vrancken was heel euforisch, laat hem maar euforisch zijn als ze winnen van AA Gent. Maar als je naar de nuchtere cijfers kijkt, moet hij misschien wel toegeven dat ze goed weggekomen zijn", aldus Vanhaezebrouck in Het Nieuwsblad.

"Maar het is wel zo dat wie op het einde de meeste doelpunten heeft, is de winnaar. Je gaat me niet horen klagen als we drie doelpunten maken. Als je weet van waar we komen... Als je er drie maakt, moet je tevreden zijn over wat je hebt uitgespeeld. We hebben ook veel tegenslag gehad, zoals bij die laatste fase."

Dat herhaalt Peyre nooit meer

De gelijkmaker lag volgens Vanhaezebrouck zo goed als in het net. “Peyre devieert die bal net voor de lijn, in 99% van de gevallen gaat die bal binnen. Via zijn hiel gaat de bal naar de grond en vervolgens over de lat. Dat is eigenlijk onvoorstelbaar. Hij mag het nog 1000 keer herhalen, het zal hem niet meer lukken. Als die bal binnen gaat, is het 4-4 en je weet nooit wat er dan nog kan gebeuren. Maar met een gelijkspel hou je ook Mechelen op afstand. Maar dat kunnen we niet terugdraaien.”