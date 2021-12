Hoe gaat Beerschot zich redden? "Dat van Cercle Brugge verwacht ik niet van hen"

Beerschot staat nog altijd op de laatste plaats in de Jupiler Pro League. Zich redden in 1A wordt ontzettend moeilijk.

Bij Beerschot is het geloof in de redding nog altijd ontzettend groot. Analist Mo Messoudi gelooft er veel minder hard in dan de club zelf.

De drie punten van uitgestelde match op Standard zouden heel welkom zijn. “Als Beerschot de drie punten op Standard cadeau zou krijgen, dan kan het mits een zege tegen Oostende op vijf punten naderen van Oostende en op drie punten van Zulte Waregem. Vooral die laatste ploeg lijkt me nog steeds te pakken”, zegt Messoudi in Gazet van Antwerpen.

Messoudi maakt al snel de vergelijking met Cercle Brugge. “Het kan dus nog, maar ik zie Beerschot niet snel een reeksje neerzetten. Zoals Cercle Brugge onlangs 12 op 12 pakte, dat verwacht ik eerlijk gezegd niet van Beerschot. Maar ze mogen mij altijd positief verrassen. De spelers doen er alleszins alles aan om deze uitzichtloze situatie nog recht te zetten.”