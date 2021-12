Jelle Vossen is heel duidelijk: "Ik word daar ziek van"

Het gaat niet goed met Essevee. De club staat voorlaatste in de Jupiler Pro League en zette vandaag ook de samenwerking met trainer Francky Dury stop.

Voor Jelle Vossen is het aanpassen om voor een ploeg in de kelder van de klassering te spelen. “Het is alleszins een hele aanpassing, want ik maakte het nooit eerder mee. Ik was gewoon van in een dominante ploeg te spelen, waarbij we vaak op de helft van de tegenstander kampeerden”, zegt Vossen aan Het Nieuwsblad.

De tijden zijn helemaal veranderd aan de Gaverbeek. “Ik ben niet naar Zulte Waregem gekomen om tegen de degradatie te vechten. Toen ik hier aankwam, stond Essevee zesde en zat het in de halve finale van de beker. Het zag er allemaal mooi uit. Sindsdien was het toch allemaal wat minder.”

Zo wordt het voor Essevee vanaf nu elke week een finale. “Als ik nu naar het klassement kijk en zie dat we voorlaatste staan, word ik daar ziek van. Ik kan het heel moeilijk geloven, maar het is jammer genoeg de realiteit. Maar oké, ik ben daar mee verantwoordelijk voor, want ik ben ook een speler van deze club. Het is aan ons om beter te doen en snel een sprong voorwaarts te maken.”