Vandenbempt laat van zich horen over de scheidsrechters in de zaak Veljkovic

De zaak Veljkovic was een bom onder het Belgische voetbal, maar het heeft analist Peter Vandenbempt niet tegengehouden om te genieten van het spelletje.

Vandenbempt keek op toen twee scheidsrechters in het dossier Veljkovic genoemd werden. “Daarmee was voor mij het laatste baken in het voetbal verdwenen. Sébastien Delferière en Bart Vertenten stelden zich geen vragen bij hun ongezonde vriendschappelijke relatie met een makelaar”, schrijft Vandenbempt in zijn column in Het Nieuwsblad.

“Of ze actief betrokken waren bij het manipuleren van wedstrijden zal finaal de rechter bepalen, maar los daarvan vind ik dat hallucinant. Ze hebben ermee de heilige graal voor een ref bedreigd: de integriteit.”

Ze blijven allebei hun betrokkenheid ontkennen, de een al luider dan de ander. “Delferière schreeuwde deze week in een paar Franstalige kranten zijn onschuld uit en hij kondigde ‘een verschrikkelijke tegenaanval’ aan. Vertenten en zijn pleitbezorgers zagen in de getuigenis van Veljkovic hun grote gelijk definitief bewezen: hij is onschuldig. Vrijgepleit door Veljkovic.”

Maar daar gelooft Vandenbempt niet in. “De realiteit is dat de spijtoptant vooral zichzelf heeft vrijgepleit”, klinkt het tot besluit.