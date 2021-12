Wouter Vrancken komt met nieuws over Van Damme en Cuypers

Wouter Vrancken zit bij KV Mechelen toch nog met aardig wat kopzorgen voor dit weekend. Zijn ploeg treft Zulte Waregem.

Zo moet hij Souza missen door een schorsing. Joachim Van Damme kan hij ook niet inzetten zoals hij het graag zou willen. “Op dit moment is het niet opportuun om hem te laten starten. Dat beseft hij zelf ook”, zegt Vrancken op zijn persconferentie.

Het wordt kiezen tussen Geoffry Hairemans of Jannes Van Hecke. “Jannes heeft altijd al een goede mentaliteit getoond op training. Hij heeft alleen de pech dat er veel concurrentie is die het goed doen op zijn positie. Dat is de grootste reden waarom hij dit seizoen nog niet zoveel aan bod is gekomen.”

Over Hugo Cuypers is er alvast positief nieuws. Hij liep een driedubbele breuk in het gezicht op na een botsing met doelman Warleson van Cercle Brugge.

“In onze laatste wedstrijd van het jaar tegen Seraing op 27 december kan hij met een masker misschien wel wat minuten maken. De breuken zijn goed hersteld, maar hij heeft nog wat last van een drukkend gevoel waardoor hij voorlopig nog niet buiten traint. Volgende week hopen we hem terug te laten meetrainen. Hugo kennende zal hij er meteen willen invliegen.”