Karim Belhocine legt de doelstelling van Kortrijk uit na heerlijke prestaties die doen dromen: "Echt waar"

KV Kortrijk zit helemaal in de goede flow, met 9 op 9 in een week in de competitie. Europees voetbal komt plots al bijna dichtbij.

KV Kortrijk zit in de goede flow: "Negen op negen in een week, ik ben heel fier op mijn spelers", aldus coach Belhocine.

En plots doen de Kerels volop mee voor de play-offs en wie weet Europees voetbal, wat een primeur zou zijn in de clubgeschiedenis.

Behoud

"Ach, de club en ik spraken vooraf over onze doelstellingen en dat is en blijft het behoud. We lopen uit op de twee laatste plaatsen met deze overwinningen."

"Van meer hebben we nog niet gesproken. Echt waar", was de oefenmeester van KV Kortrijk duidelijk. "We willen gewoon matchen blijven winnen en als dat lukt zien we binnen een aantal weken wel weer verder."