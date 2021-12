Moeskroen bijna goed voor nieuwe stunt maar Deinze knokt zich terug naar gelijkspel na 0-2 achterstand

In 1B is het Moeskroen niet gelukt om opnieuw te stunten. Op het veld van Deinze kon het een 0-2 voorsprong niet vasthouden en werd het nog 2-2. Deinze blijft zo op de derde plaats staan terwijl de opmars van Moeskroen een beetje gestopt is.

Deinze dominant, Moeskroen efficiënt Moeskroen trok meteen naar voren en leek op weg naar een vroege voorsprong maar Janssens haalde de doorgebroken Chevalier neer net buiten de 16. Bovendien oordeelde de scheidsrechter dat een gele kaart wel volstond, dubbel pech voor Moeskroen dus. Ondanks het veldoverwicht van Deinze, kwamen de bezoekers toch op voorsprong. Een vrije trap van Tainmont werd door de alleen gelaten Diandy voorbij Dutoit gekopt. De reactie van Deinze liet niet lang op zich wachten, een minuut later trapte Challouk op de paal. Tot overmaat van ramp voor de thuisploeg stond het enkele ogenblikken later geen 1-1 maar wel 0-2 toen Lucas Ribeiro een counter afrondde voor Moeskroen. Onderhoudende tweede helft Deinze was niet van plan om zonder slag of stoot te verliezen in het eigen stadion en trok in de tweede helft vol naar voren. Het duurde dan ook niet lang voor Challouk de aansluitingstreffer maakte. De thuisploeg leek op weg om op en over de bezoekers te gaan maar een goed keepende Gillekens kon een tweede tegendoelpunt lang vermijden. Uiteindelijk moest Gillekens zich toch gewonnen geven op een uitstekende kopbal van Viktor Boone. Deinze ging in het slot ook nog op zoek naar de derde treffer maar op twee minuten tijd werd Lennart Mertens tweemaal afgevlagd voor buitenspel.