Topper die alle kanten uitging: Club Brugge pakt dankzij Vanaken nog een punt, nadat Anderlecht achterstand recht trok

Het was weer een match die alle kanten uit ging. Een topper van momenten, die verdeeld werden tussen beide ploegen. Ook de punten werden verdeeld nadat eerst Club en daarna Anderlecht op voorsprong klom. Kansen bij de vleet, soms wel goed spel. 't Was aangenaam op Jan Breydel.

't Is raar zo'n Club Brugge-Anderlecht met enkel thuisfans. Anderlecht begon heel sterk aan de wedstrijd, maar zonder het enthousiasme van het uitvak - dat trouwens ook vol Club-supporters zat - heb je niet dezelfde beleving. Je hoorde gewoon het boegeroep telkens een sterke Refaelov aan de bal kwam. Verschaeren miste twee kansen, maar je hoorde uiteraard geen ontgoocheling. Doodzonde, want het had deze topper een extra dimensie kunnen geven.

© photonews

Geen diepgang bij Anderlecht

Bij de eerste de beste kans voor Club was het trouwens wel raak. Schitterende actie van Lang, die De Ketelaere - wat een loopactie! - vrijspeelde in de zestien en die werkte onder Van Crombrugge subtiel af. Een goal die de fysionomie van de hele match veranderde. Club kwam onder stoom en zette Anderlecht vast op de eigen helft.

Als het gaat over knokken en duels winnen, heeft blauw-zwart een mijlengrote voorsprong. Van Crombrugge kreeg zijn werk. Vanaken testte hem twee keer, maar hij gaf geen krimp. Anderlecht leed dan weer aan een gebrek aan diepgang. Verschaeren, Zirkzee en Refaelov vroegen allemaal de bal in de voet. Kouamé ging wel diep, maar worstelde dan weer met de bal. Raman zou voor heel wat meer gevaar kunnen zorgen, dachten we dan.

© photonews

Amuzu zowaar

Club liet het niet aan zijn hart komen, want verdedigend klopte het als een bus. Anderlecht toonde ook wel wat te weinig echte wil om te scoren. Enter Benito Raman, daarvan is Kompany zeker dat hij zich naar alles zou smijten. Maar Club had de meeste en beste kansen, ook in de tweede helft. Lang en Rits geraakten niet voorbij Van Crombrugge. Raman zag zijn poging gestopt door Mignolet.

Het probleem van Anderlecht was vooral dat ze afgetroefd werden op het middenveld. Balanta maaide er een paar omver en dat maakte indruk. Ref Verboomen hield de kaarten op zak en de Colombiaanse muur beukte verder. Vormer en Rits profiteerden ervan.

Het leek dat Anderlecht nooit een goal zou kunnen maken, maar dan was daar ineens de meest inefficiënte aanvaller die paars-wit bezit: Francis Amuzu. De flankaanvaller had net even gewisseld, kwam van links naar binnen en scoorde in de verste hoek. Monden vielen open, ook op de Anderlecht-bank.

En ineens was Anderlecht de betere ploeg. Het keerde zoveel in deze match... Elke ploeg had zijn momenten. Het was gewoon kwestie van er het best mee om te gaan. Mignolet haalde een kopbal van Raman uit doel. Maar in de nasleep van de corner die daarop volgde, ramde Hoedt de 1-2 tegen de netten. En ging hij daarna ostentatief voor de Club-fans vieren.

Maar het laatste woord was nog voor Club. Van Crombrugge gaf een nogal vreemde corner weg en daarop kopte Vanaken weer raak tegen Anderlecht, zijn 13de al tegen zijn favoriete tegenstander. Club perste er nog een slotoffensief uit, maar scoren gebeurde niet meer. Al bij al een billijk gelijkspel.