Hasi spreekt over Anderlecht én tipt zijn kanshebbers voor play-off 1: "Als een sluipmoordenaar" en "Kompany zal dat nooit toegeven"

Wat kan Anderlecht laten zien bij Club Brugge? En hoe realistisch komt het team van Kompany voor de dag? Dat zijn enkele hamvragen die met oog op play-off 1 van belang kunnen zijn.

“Er is geen koopkracht bij Anderlecht, maar Kompany heeft wel stappen gezet met het materiaal dat voorhanden is. Ik vind ze in de breedte sterker dan vorig jaar”, aldus Besnik Hasi in Het Laatste Nieuws.

Gent intrigeert mij

“Kompany is geëvolueerd als trainer, al zal hij dat nooit toegeven. Principes zijn mooi, maar je moet winnen op een bepaald moment. Deze ervaring gaat hem beter maken als coach.”

De strijd om play-off 1 zal dan ook bits worden: “Union zie ik niet instorten en Club Brugge en Antwerp zijn zekerheden. Dan heb je maar één plek meer en Gent intrigeert mij. Ze gaan als een sluipmoordenaar door de competitie. Hein speelt een beetje verstoppertje, maar dan is hij het gevaarlijkst.”