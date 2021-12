Toekomst van Manuel Benson wordt binnenkort beslist: "We zullen het bespreken tijdens de winterstop"

De inwoner van Lokeren lijkt te herleven aan de Bosuil. De laatste weken doet Benson het namelijk uitstekend en hij kan nu ook belangrijk zijn voor Antwerp met doelpunten en assists.

Manuel Benson wordt steeds beter en heeft al goed gepresteerd voor Antwerp. Toch keerde hij deze zomer bijna niet terug naar de Bosuil na zijn uitleenperiode bij PEC Zwolle (Nederland): "Mijn wens om niet terug te keren naar Antwerp was beslist. De manier waarop we in de Eredivisie spelen, in een 4-3-3, en de mentaliteit, was perfect voor mij. Er waren ook gesprekken met andere Nederlandse clubs," vertelde de Belg aan Het Nieuwsblad.

Maar na een gesprek met Brian Priske, besloot Antwerp uiteindelijk Benson niet te laten gaan. Een beslissing waar beide partijen geen spijt van hebben: "Het gaat nu goed en we gaan in de winterstop met de club praten over een contractverlenging", aldus de 24-jarige vleugelspeler.