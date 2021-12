Kompany weigert naar persconferentie te komen, Clement reageert: "Wij veroordelen dit uiteraard!"

Vincent Kompany wou nog een korte reactie geven voor de tv, maar "wou zo snel mogelijk naar huis na al wat er gebeurde in Jan Breydel". En dan had hij het over de racistische uitspraken die hem werden toegeschreeuwd.

Kompany weigerde achteraf ook naar de persconferentie te komen. Hij liet zich in de catacomben van Jan Breydel niet meer zien. Hij wou er niet meer op reageren en alles eerst laten bezinken. "Erg aangeslagen", klonk het bij Anderlecht. De hele bank was trouwens aangeslagen, want ook zij hoorden de verwijten en uitspraken van enkelingen uit het Brugse publiek. "Ik begrijp dit niet", aldus Wesley Hoedt. "Als je geen respect hebt voor de trainer Vincent Kompany moet je als inwoner van België toch wel respect hebben voor de mens en de speler Vincent Kompany. Nee, dit begrijp ik echt niet." Ook Philippe Clement reageerde kort: "Het was zeker niet het hele stadion, want ik heb het niet gehoord. Maar uiteraard veroordelen wij de enkelingen die dit geroepen hebben. Wij veroordelen dit heel zwaar zelfs. Dit kan niet."