Mathieu Maertens toont hoe de kansen af te werken en is onze man van de match in OHL - Standard

Bij duels die OHL niet wint, ligt het vaak aan gemiste kansen. Mathieu Maertens scoorde tegen Standard wél, twee keer zelfs. Ook de manier waarop mocht echt wel gezien worden. Het leverde zijn ploeg ook de volle buit op, de man van de match is meteen gekend.

Al had dat prijsje ook naar Xavier Mercier kunnen gaan. Zonder goede aanvoer geen doelpunten. De flair waarmee de Fransman zijn twee assists leverde, was een lust voor het oog. Maar ook de afwerking van Maertens was van prachtige makelij. En aangezien het OHL geregeld ontbreekt aan rust in de zone van de waarheid, mag er ook de nadruk op gelegd worden wanneer die er wél is.

Van op zijn positie is ook niet altijd eenvoudig voor Maertens om zich in de kijker te spelen. Tegen Standard lukte dat dus bijzonder goed, met dank ook aan zijn infiltraties. Zo kwam hij in de goede positie om te scoren. Zoals ook bij de 1-0. Lekker wel om tegen zo'n indraaidende voorzet tegenaan te lopen. Maertens deed het met volle overtuiging, troefde ook nog een verdediger af en duwde de altijd belangrijke openingsgoal tegen de touwen.

Technisch perfect uitgevoerde lob

Ook bij de 2-0 was een schitterende loopactie van Maertens vooraf cruciaal. Het halve werk, zeg maar, al moest er nadien nog wel heel wat gedaan worden. Maertens vond zo wel prima de ruimte en zag Bodart uit zijn doel staan. Opteren voor de lob was absoluut de juiste keuze. Je moet het dan ook nog wel kunnen uitvoeren en dat deed Maertens perfect. Super gedaan. OHL weet nu hoe het moet, kansen afmaken. Maertens is het voorbeeld.