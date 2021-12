Patrick Goots ziet nog geen probleem voor redding Beerschot, al is er één grote maar...

Beerschot verloor afgelopen weekend met 0-2 van KV Oostende. Geen goed resultaat uiteraard, maar voor Patrick Goots kan de redding nog.

Goots gaat ervan uit dat Beerschot de drie punten krijgt voor het duel op Standard, zoals in de reglementen duidelijk beschreven staat. “Dan heeft Beerschot 12 punten en dus nog 'maar' zeven punten achterstand op Seraing. En dat is de ploeg waar het zich op moet richten én die het nog kan en moet inhalen”, klinkt het bij GVA.

“Voorlaatste eindigen zal het hoogst haalbare zijn, maar dat hoeft geen drama te zijn. Ik denk dat Beerschot de barrages tegen de tweede van 1B moet kunnen overleven.”

Al stelt Goots wel nog een heel grote maar bij de zaak. “Volgens mij moet Beerschot tijdens de winterstop wel voluit gaan voor offensieve versterking. Een scorende spits. Niet zomaar een of ander onbekend buitenlands talent, maar een speler die de Belgische competitie door en door kent en meteen inzetbaar is. Want met amper 15 doelpunten in 19 wedstrijden kan je geen matchen winnen en punten halen.”