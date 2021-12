Wordt Hazard hét slachtoffer van vete? 'Abramovich is woest en weigert nog zaken te doen met Real Madrid'

Chelsea FC deed bij Real Madrid al navraag omtrent een terugkeer van Eden Hazard naar Londen. Roman Abramovich wil echter persoonlijk de stekker uit die onderhandelingen trekken.

Eden Hazard dreigt het slachtoffer te worden van een conflict tussen Real Madrid en Chelsea FC. Roman Abramovich kan er namelijk niet om lachen dat de Koninklijke al contact heeft opgenomen met Antonio Rüdiger… terwijl de contractonderhandelingen op Stamford Bridge nog lopende zijn.

Rüdiger beschikt over een aflopend contract bij the Blues, maar Chelsea doet er alles aan om die overeenkomst te verlengen. Volgens de UEFA-regels is Rüdiger pas vanaf januari vrij om zonder medeweten van de Londenaren met andere clubs te praten en eventueel een contract te tekenen.

Woedende Rus

Abramovich is er achter gekomen dat Real Madridi de Duitse verdediger al een mondeling voorstel heeft gedaan. De Rus is woedend en weigert nog zaken te doen met de Spaanse grootmacht. En daar dreigt Hazard het slachtoffer van te worden.