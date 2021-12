Selectie Gambia voor Afrika Cup bekend: Tom Saintfliet roept spelers AA Gent, Kortrijk en Seraing op, Beerschot-speler haalt selectie niet

Saintfliet selecteerde 28 spelers voor het toernooi. Met Sulayman Marreh (AA Gent), Ablie Jallow (Seraing) en Muhammed Badamosi (KV Kortrijk) werden drie spelers uit de Jupiler Pro League opgeroepen.

Op de Afrika Cup neemt Gambia het in de groepsfase op tegen Mauritanië (12 januari), Mali (16 januari) en Tunesië (20 januari). Seraing en KV Kortrijk zullen het dus een tijdje moeten stellen zonder hun Gambianen.

Beerschot-speler Abdoulie Sanyang behoorde tot de ruime voorselectie, maar haalde de definitieve selectie niet.

Saintfiet announced his final 28-man squad for the AFCON. The team will now leave for Qatar for a pre-tournament camp that begins next week. Matches Algeria and Syria on 1st and 5th January respectively in Doha. The Scorpions will then fly to Cameroon on 7th January, 2022. pic.twitter.com/85cytgC0Wc