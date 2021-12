Heeft Barcelona eerste grote vis beet? "Akkoord met Manchester City voor Spaans international"

Met een zevende plaats in La Liga blijft Barcelona voorlopig onder de verwachtingen. Xavi heeft intussen al aangedrongen op enkele versterkingen tijdens de wintermercato en het clubicoon lijkt zijn zin te zullen krijgen.

Zo lijkt de komst van Ferran Torres stilaan een uitgemaakte zaak. Diverse Spaanse media melden woensdag dat er op een akkoord is bereikt tussen Barcelona en Manchester City.

De transfersom zou schommelen rond de 55 miljoen euro, een astronomisch bedrag voor het financieel noodlijdende Barcelona. De Catalanen zullen de transfersom in schijven aflossen. Doordat Sergio Agüero noodgedwongen moest stoppen moet voetballen, zat Barca erg krap in de aanvallers.

Ferran Torres (21) kan als flankaanvaller of centrumspits uitgespeeld worden. Momenteel revalideert de Spaanse international (22 caps, 12 doelpunten) van een breuk in de voet. Torres stapte in de zomer van 2020 voor 28 miljoen over naar Manchester City. Bij de Citizens trof hij zestien keer raak in 43 officiële duels.