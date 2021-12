AA Gent, Standard en KV Mechelen moeten in januari belangrijke pion afstaan aan Kameroense selectie

In de maand januari zal de Africa Cup ook weer een factor zijn. Gent, Standard en KV Mechelen moeten na de jaarwisseling alvast allen een belangrijke speler missen. Michael Ngadeu, Collins Fai en Samuel Oum Gouet gaan met Kameroen naar de Africa Cup.

Bij AA Gent konden ze er wel van op aan dat Ngadeu geselecteerd zou worden. Het tijdelijke vertrek van de stevige verdediger, die er mee voor zorgde dat het defensief doorgaans behoorlijk op punt staat bij de Buffalo's, was dan ook ingecalculeerd.

Standard moet de komende maand dan weer rechterflankverdediger Collins Fai missen. Fai was in de laatste competitiewedstrijd nog goed voor een doelpunt. Zijn rake knal van ver bezorgde Standard echter geen punten op het veld van OH Leuven.

KV Mechelen zal het op het middenveld dan weer even moeten doen zonder Samuel Oum Gouet. Daar was ook voor hem een belangrijke rol weggelegd, zeker omdat Van Damme en Schoofs de laatste tijd wel wat wedstrijden gemist hebben. De Africa Cup begint op 9 januari, de finale is voor 6 februari.