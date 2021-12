OFFICIEEL: Kapitaalsverhoging Anderlecht is een feit, Peter Verbeke nieuwe CEO

De langverwachte kapitaalsverhoging van Anderlecht is een uitgemaakte zaak. Dat communiceerde paars-wit donderdagmiddag. Peter Verbeke werd tegelijkertijd aangeduid als nieuwe CEO.

Marc Coucke scheldt de schulden -51 miljoen euro- van paars-wit kwijt én neemt ook deel aan de kapitaalsverhoging van 42 miljoen euro. Coucke kocht de aandelen over van B-aandeelhouders Johan Beerlandt en Michael Verschueren. Dit moet de club in staat stellen om opnieuw uit te groeien tot een gezonde club.

In de nieuwe structuur is bovendien een belangrijke rol weggelegd voor Peter Verbeke, die aangesteld is als nieuwe CEO van paars-wit. "Dit alles met één doel: Anderlecht wil zo snel mogelijk de koppositie in het Belgisch voetbal opnieuw opnemen, op én naast het veld", klink het ambitieus in het clubstatement.