Vanhaezebrouck laat zich uit over de coronamaatregelen en komt met prikje: "Voor sommige fans teveel een uitlaatklep, maar voor de meesten een correcte"

AA Gent won in eigen huis met 3-1 van Standard. Rest de vraag: was het meteen ook de laatste keer in lange tijd dat de supporters op post mochten zijn?

De fans zullen minstens een maand thuis moeten blijven door de heersende coronamaatregelen. "Voorlopig is het tot 28 januari, misschien gaat het deze keer korter zijn dan iedereen verwacht, want er is ook de winterstop", aldus Hein Vanhaezebrouck bij Sporza.

"Wie weet is er begin januari bij een nieuw overlegcomité alweer goed nieuws. Laat ons hopen dat we binnen een maand opnieuw zover staan dat het publiek terug naar het stadion kan komen."

Uitlaatklep

Want voetbal is belangrijk voor de mensen: "Het is een uitlaatklep voor die mensen, voor sommigen misschien iets te veel een uitlaatklep. Maar voor de meeste mensen een heel correcte uitlaatklep die ze heel goed kunnen gebruiken."

Toch zit er ook bij Gent wel wat vrees voor corona in de gelederen: "Als het elders kan gebeuren, dan kan het bij ons ook gebeuren. Misschien zijn wij meer gevaccineerd dan in andere landen, maar wij zullen allicht ook aan de beurt zijn zoals de Premier League nu is. Misschien wat later en wat minder ..."