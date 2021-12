Johan Boskamp trekt het hem niet aan: "Draait puur om de poen"

Er werden omwille van de mensenrechten veel vragen gesteld bij het WK in Qatar van 2022, maar niemand zal er ontbreken volgens Johan Boskamp.

Boskamp maakte het zelf mee, 43 jaar geleden, toen het WK in Argentinië georganiseerd werd. Iedereen had commentaar omwille van dictator Jorge Videla.

“Ik zeg je: als een voetballer WK kan spelen, dan doet-ie het. Ik ben toen ook geweest en het zal me benieuwen of er nu één gaat zijn die zijn kat stuurt. Dat is allemaal makkelijk gezegd, maar je moet niet hypocriet zijn. Ik ben ook voor het geld trainer geweest in Dubai en Koeweit. Het WK in Qatar draait ook puur om de poen. Daarvoor moet je niet bij de spelers zijn, maar bij de mensen die het WK naar daar hebben gebracht”, is Boskamp duidelijk bij HBVL.

Boskamp zal er alvast niet bij zijn normaal. “Normaal ga ik er altijd heen, maar ik denk dat ik deze keer ga overslaan. De stadions liggen allemaal dicht bij elkaar en de cruiseschepen staan klaar om supporters van slaapplekken te voorzien. Ik heb daar in deze coronatijd niet veel zin in. Ik weet wel dat ze er in Qatar alles aan zullen doen om het te laten slagen. Maakt niet uit wat het kost.”

Wie de grootste kanshebber is volgens Boskamp? “Ik zeg normaal altijd België, maar ik geloof er niet meer in. Ik gok op de Duitsers. Onder hun nieuwe bondscoach, Hansi Flick, spelen ze goed voetbal.”