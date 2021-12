Dé tip van Luc Nilis die Yorbe Vertessen nooit zal vergeten: "Ik dacht echt: wat is hier aan het gebeuren?"

Yorbe Vertessen (20) breekt dit seizoen helemaal door bij PSV. De snelle aanvaller wil daarvoor Luc Nilis nog eens bedanken, want hij gaf hem dé tip die hem efficiënt maakte.

“Luc was assistent-trainer toen ik bij de U17 van PSV speelde”, vertelt Vertessen in Het Nieuwsblad. “Hij was toen veel persoonlijk met mij bezig en daar heb ik ontzettend veel van opgestoken. Wat mij altijd zal bijblijven, zijn de trainingen één op één met hem. Luc had een bepaalde techniek: altijd naar de bal blijven kijken. Als je te veel op het doel focust, ga je onbewust achteroverleunen en vliegen alle ballen over."

Vertessen luisterde en dat had een impact. "In je onderbewustzijn weet je toch waar de goal staat, zei hij altijd. Na een tijdje had ik de techniek van Luc onder de knie en plots vlogen er vier à vijf ballen na elkaar los in de kruising. Ik dacht echt: wat is hier aan het gebeuren? Na mijn twee goals afgelopen weekend vertelde ik op de Nederlandse tv over de tips van Luc. Daarna stuurde hij me een berichtje om me te ­bedanken. Een zalige mens om mee samen te werken. Hij is net als ik een vrij rustig type. Het klikte echt tussen ons.”