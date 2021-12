Man van de match 'King Charles' is ook koning in de beker en smukt zijn statistieken nog wat verder op

De man van de match in Club - OHL is een speler die het doel wel erg goed weet staan. 'King Charles'-time is het volop: voor de vierde wedstrijd op rij scoorde Charles De Ketelaere. In die vier duels zit hij aan vijf doelpunten.

De Ketelaere haalde donderdagavond tegen OHL vooral een hoog rendement: de gevaarlijke fases waarin hij bij betrokken was, resulteerden in goals. Weinig energie gaat verloren bij acties waar geen potentieel in zit. Na afloop van de bekermatch had het Brugse jeugdproduct een doelpunt en een assist achter zijn naam. Dan ben je de man van de match.

Met het maken van de 1-0 hielp De Ketelaere Club Brugge in het zadel. Een enorm belangrijk moment, want tot op dat moment moest blauw-zwart het ondanks doorlopend balbezit zonder kansen stellen, terwijl het einde van de eerste helft toch al in zicht kwam. De Ketelaere koos goed positie voor doel, dat was cruciaal.

Hoop wegnemen

Net als de kwaliteit van de voorzet van Mata, overigens. Met zijn 1 meter 91 kan De Ketelaere ook een aardig stukje koppen, zo toonde hij bij het openen van de score. Wanneer OHL na de 2-0 de aansluitingstreffer lukte en zich opnieuw in de wedstrijd was aan het spelen, was het De Ketelaere die alle hoop wegnam bij de Leuvenaars.

De Ketelaere ging op rechts goed druk zetten op Özkacar en ontfutselde de Turkse verdediger eenvoudig de bal. Vervolgens leverde De Ketelaere ook nog eens de perfecte lage voorzet af. Lang kon aan de tweede paal niet meer missen. De Nederlander mocht De Ketelaere bedanken, Club stevende af op de kwalificatie.