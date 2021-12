Bondscoach doet opmerkelijke uitspraak over Remco Evenepoel: "Met zijn mentaliteit had hij Rode Duivel kunnen worden"

Roberto Martinez is met meer bezig dan enkel met voetbal. Hij volgt ook andere sporten op de voet en heeft er een mening over. Zo ook over Remco Evenepoel, de Belgische hoop voor de grote rittenkoersen.

Martinez zag hem wel nooit zelf voetballen. "Ik hoorde al van mensen die hem als voetballer kenden dat Remco écht heel goed was, dat hij evengoed had kunnen kiezen voor een carrière als profvoetballer. Hij is een voorbeeld hoe je met het juiste karakter en de juiste coördinatie heel goed kan zijn in verschillende sporten", zegt de bondscoach in De Zondag. Want mentaliteit bepaalt veel in eender welke sport. "Ik denk zelfs dat Remco met zijn mentaliteit misschien ooit Rode Duivel kon worden. Talent geeft je een bepaald niveau, de mentaliteit maakt je een topper. Dat verklaart waarom sommige supertalenten nooit zijn doorgebroken en andere, soms minder begaafde voetballers, wel.”