Onheilspellende geruchten voor amateurvoetbal: 'stopzetting competities tot eind januari lijkt onafwendbaar'

Door de opmars van de omikronvariant en de beslissing van het Overlegcomité om tot eind januari geen supporters toe te laten bij sportmanifestaties, beraden de KBVB, Voetbal Vlaanderen en de ACFF zich over het vervolg van de competities. Een stopzetting tot eind januari lijkt onafwendbaar.

Voetbal Vlaanderen en zijn clubs maakten zich sterk dat ze niet meer zouden spelen als er geen supporters meer zouden toegelaten worden, wegens te verlieslatend. Maandag zat Voetbal Vlaanderen, de Waalse tegenhanger ACFF en de KBVB samen om te bekijken hoe en wanneer de competities van jeugd, dames en eerste ploegen hervat zal worden.

Uitsluitsel wordt dinsdag verwacht, maar ACFF-voorzitter David Delfrière lichtte bij Sudpresse alvast een tip van de sluier. En dat ziet er allerminst rooskleurig uit voor de eerste elftallen. "We hebben verschillende opties en pistes bestudeerd, dinsdagmiddag zetten we de discussies verder en nemen we een besluit. Op dit moment wijst alles in de richting van een tijdelijke stopzetting van de competities, toch al zeker voor de eerste elftallen."

"Zoals het er nu naar uit ziet is het waarschijnlijk dat de competities van Eerste Nationale tot vierde provinciale tot eind januari zal worden stilgelegd, in de hoop dat de gezondheidssituatie tegen dan terug de goede kant opgaat", besluit Delferière.