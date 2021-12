UPDATE: Seraing en trainer Jordi Condom gaan onmiddellijk na nederlaag in Mechelen uit mekaar

Jordi Condom is na de nederlaag in Mechelen geen trainer van Seraing meer. Meteen na afloop van de wedstrijd verspreidde de promovendus een communiqué waarin het ontslag van Condom werd aangekondigd. Het zou zijn keuze geweest zijn om te stoppen.

Seraing verloor met 2-0 op het veld van KV Mechelen en blijft zo voorlaatste in de rangschikking. Seraing blijft dus in volle degradatiestrijd verwikkeld en kondigde luttele minuten na afloop van de wedstrijd aan dat het die niet met Condom verder zal zetten.

"In onderling overleg is met Jordi Condom besloten dat het einde van onze samenwerking een feit is. We bedanken Jordi voor zijn werk voor de club en wensen hem het beste voor het vervolg van zijn carrière", klinkt het. De beslissing was reeds op voorhand gevallen.

🔴⚫ De commun accord, la fin de notre collaboration avec Jordi Condom a été actée.



Nous remercions Jordi pour son travail au sein du club et lui souhaitons bonne chance pour la suite de sa carrière. pic.twitter.com/ISRdqQdAdp — RFC Seraing Officiel (@RfcSeraing167) December 27, 2021

In de wandelgangen viel te horen dat Jordi Condom zelf de beslissing had genomen om op te stappen. De beslissing van de Spanjaard zou ook een verrassing geweest zijn voor de spelersgroep. Condom wenste de Seraing-spelers nog het beste voor het vervolg van het seizoen.