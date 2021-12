Beerschotfan moet 2 uur-durende operatie ondergaan na hardhandig politieoptreden

De Antwerpse politie pakte enkele veldbestormers tijdens de derby tussen Beerschot en Antwerp hardhandig aan.

De politie reageerde na afloop van de derby extreem hardhandig nadat enkele Beerschotsupporters het veld waren opgelopen.

J.Vdw. was één van de slachtoffers van het hardhandige politie-optreden. Hij liep onder andere een schedelbreuk op en moest een operatie van twee uur ondergaan.

Er werden serieus wat vragen gesteld bij de manier waarop de politie tekeer ging. Beerschot en meerdere supporters dienden klacht in tegen het optreden van de politie. De politieagent sloeg J. Vdw. vol in het gezicht nadat hij gearresteerd was, zoals op deze beelden te zien is.

Drie weken na het incident moest J. Vdw. een 2 uur durende operatie ondergaan. De laatste dagen had hij enorm veel last van zijn schedelbreuk en gezichtsfactuur die de politie bij zijn arrestatie had veroorzaakt. J. Vdw. zal blijvende letsels en littekens houden. Hieronder ziet u enkele foto's na de operatie.