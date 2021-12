Pijnlijk voor Chelsea: "Kevin De Bruyne was de slechtste wintertransfer van de voorbije tien jaar"

Sinds 2011 heeft Chelsea 14 spelers vastgelegd tijdens de wintermercato. Kevin De Bruyne komt eruit als de slechtste aankoop.

Het was de Britse krant Daily Star Sport die de 14 spelers die The Blues de voorbije tien jaar binnenhaalden in januari op volgorde plaatste.

Kevin De Bruyne wordt als veertiende en dus slechtste van allemaal opgelijst. Hij tekende in 2011 voor amper 7 miljoen pond.

Het jaar erop werd hij uitgeleend aan Werder Bremen, maar bij zijn terugkeer in 2013 lukte het ook niet onder Jose Mourinho.

Via Wolfsburg kwam hij uiteindelijk bij Manchester City terecht, waar hij uitgroeide tot één van de grootste sterren van de Premier League.