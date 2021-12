Ook jongere broer van Maradona bezwijkt aan hartfalen

Diego Maradona's jongere broer Hugo is in Napels op 52-jarige leeftijd overleden, iets meer dan een jaar na het overlijden van de Argentijnse voetballegende. Dat heeft Napoli op zijn website bekendgemaakt.

“Hugo Maradona is overleden”, deelde Napoli in een korte verklaring mee, waarin de club van Dries Mertens een bericht in de Italiaanse media bevestigde dat hij was bezweken aan een hartaanval. De voorzitter van de club, Aurelio De Laurentiis, en het team “steunen Maradona’s familie en delen met hen de pijn veroorzaakt door het overlijden van Hugo”, klonk het voorts.

Hugo Maradona voetbalde zelf op een hoog niveau maar zijn loopbaan stond grotendeels in de schaduw van zijn wereldbekende broer. Hugo startte zijn carrière bij Argentino Juniors, net als zijn broer. Hij speelde ook in Italië met Ascoli in het seizoen 1987-1988 en in Spanje met Rayo Vallecano (1988-1990). Daarna trok hij naar Oostenrijk, Venezuela, Uruguay, Japan en Canada.

Diego Maradona overleed op 25 november 2020 aan hartfalen. Pluisje werd amper 60 jaar. (Belga)