Deze keer wél raak voor STVV-spits? 'Japanner neemt afscheid van zijn ploegmaats'

STVV hield maandag tegen Eupen drie belangrijke punten thuis. Dat was in grote mate te danken aan Yuma Suzuki, die zijn beste prestatie van het seizoen liet optekenen. Naar alle waarschijnlijkheid werd het ook zijn laatste optreden in het STVV-shirt.

Dat Yuma Suzuki dit seizoen nog uitkwam voor STVV, is een klein mirakel. De 25-jarige Japanner had zijn zinnen gezet op een transfer naar Duitsland of Italië. Op de slotdag van de mercato werd een akkoord gevonden met Schalke 04, maar de nodige papieren geraakten niet meer in orde voor het verstrijken van de deadline. HBVL weet dat Yuma Suzuki, net als Tatsuya Ito, maandag uitgebreid de tijd nam om afscheid te nemen van zijn ploegmaats. Suzuki droomt nog steeds van de Bundesliga of de Serie A, maar heeft ook aanbiedingen uit Japan op zak. Yuma Suzuki speelde 71 officiële wedstrijden voor STVV. Daarin scoorde de Japanner 26 doelpunten en leverde hij 6 assists af.